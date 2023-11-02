Шмыгаль рассказал, как Украина защитила объекты энергетики от ударов России

По словам премьера, эта защита сработает в 80-90% случаев.

Помимо усиления системы ПВО Украина подготовила пассивную защиту энергетических объектов от атак России.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал изданию FT.

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"На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны. А элементы инфраструктуры, которые не нуждаются в вентиляции, переместили под землю", — сказал глава украинского правительства.

По его словам, эта защита сработает в 80-90% случаев.

Напомним, секретарь СНБО Данилов прокомментировал возможности России наносить удары по инфраструктуре Украины зимой.

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