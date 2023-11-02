Украина получит на восстановление 450 млн евро от ЕИБ: на что потратят средства

Первые два транша по €100 млн могут быть утверждены в ближайшее время.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 450 млн. евро на два проекта: восстановление критически важной социальной и городской инфраструктуры и инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в пострадавших от войны районах.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Первые два транша могут быть утверждены в ближайшее время, ориентировочно до конца 2023 года.

Средства будут распределены на два проекта:

Ukraine Recovery III FL (250 млн евро, первый транш – 100 млн евро): направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих их общин;

(250 млн евро, первый транш – 100 млн евро): направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих их общин; Ukraine Water Recovery FL (200 млн евро, первый транш – 100 млн евро): направлен на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотвода, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.

Деньги от ЕИБ выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года. Он предусматривает выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Напомним, ЕС расширит финансирование Украины для разминирования территорий.

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