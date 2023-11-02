Полисмена приняли за стриптизера, когда он пришел разогнать вечеринку: "Все начали тверкать"

Такое поведение пристыдило копа.
Группа взволнованных женщин приняла полицейского за стриптизера, когда он пытался закрыть их шумную вечеринку в Сиднее, Австралия.
Инцидент был снят одной из участниц вечеринки, позже разместившей снятый материал в TikTok.
"Когда полицейский пытается закрыть ваше мероприятие, но вы все думаете, что он стриптизер", — написала Лиза.
На кадрах видно, как правоохранитель врывается через парадную дверь, а женщины-искатели развлечений визжат от восторга.
"Стриптизер! Стриптизер!" – восклицали восхищенные женщины. Через мгновение ее подружки начали танцевать вокруг копа и тверкать.
@alisabyquar Это дело, которое ведется к лучшему, потому что все, что started twerking вблизи его #nswpoliceforce ♬ original sound — Lisa.
Клип обрывается, прежде чем можно было увидеть дальнейшие действия, но Лиза утверждает, что полицейский покинул вечеринку вскоре после унизительного момента.
"Он просто ушел, потому что все вокруг него начали тверкать", — отметила она.
Некоторые зрители посмеялись над этой ошибкой и в комментариях поделились своими мыслями.
"Братан был рад этому звонку", — написал один изумленный зритель, имея в виду, что они заметили легкую улыбку на лице офицера.
Напомним, мужчина застрял в дорожном конусе. Зачем он туда забрался и кто его спас.
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