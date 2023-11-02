Полісмена прийняли за стриптизера, коли він прийшов розігнати вечірку: "Усі почали тверкувати"

Група схвильованих жінок прийняла поліцейського за стриптизера, коли він намагався закрити їхню галасливу вечірку в Сіднеї, Австралія.

Інцидент був знятий однією з учасниць вечірки, яка пізніше розмістила знятий матеріал у TikTok.

"Коли поліцейський намагається закрити ваш захід, але ви всі думаєте, що він стриптизер", - написала Ліза.

На кадрах видно, як правоохоронець вривається через парадні двері, а жінки-шукачі розваг верещать від захоплення.

"Стриптизер! Стриптизер!" - вигукували захоплені жінки. За мить її подружки почали танцювати навколо копа та тверкувати.

Кліп обривається, перш ніж можна було б побачити подальші дії, але Ліза стверджує, що поліцейський покинув вечірку незабаром після принизливого моменту.

"Він просто пішов, тому що всі навколо нього почали тверкувати", - зазначила вона.

Деякі глядачі посміялися з цієї помилки і в коментарях поділилися своїми думками.

"Братан був радий цьому дзвінку", - написав один здивований глядач, маючи на увазі, що вони помітили легку усмішку на обличчі офіцера.

Нагадаємо, чоловік застряг у дорожньому конусі. Навіщо він туди заліз та хто його врятував.

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