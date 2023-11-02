Українські прикордонники знищили ворожий міномет "Васільок" (відео)

На Куп’янському напрямку українські прикордонники знищили автоматичний міномет 2Б9 "Васільок" на базі автомобіля "Урал". Завдання виконали бійці повітряної розвідки бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як деталізували захисники, ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по наших позиціях.

"Проте оператор FPV-дрона прикордонників вчасно влучив у боєкомплект і знищив міномет разом з вантажівкою", – зазначається у повідомленні.

Раніше українські прикордонники на Запорізькому напрямку знищили два FPV-дрони ворожої армії. Їх виявили за характерним звучанням.

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