Українські прикордонники знищили ворожий міномет "Васільок" (відео)

Наші військові продовжують нищити техніку й особовий склад ворога.
На Куп’янському напрямку українські прикордонники знищили автоматичний міномет 2Б9 "Васільок" на базі автомобіля "Урал". Завдання виконали бійці повітряної розвідки бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дрона-камікадзе.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Як деталізували захисники, ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по наших позиціях.
"Проте оператор FPV-дрона прикордонників вчасно влучив у боєкомплект і знищив міномет разом з вантажівкою", – зазначається у повідомленні.
Раніше українські прикордонники на Запорізькому напрямку знищили два FPV-дрони ворожої армії. Їх виявили за характерним звучанням.
Читайте також: