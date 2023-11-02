Хакеры атаковали сайт Киевского облсовета и обнародовали угрозы Зеленскому

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и обнародовали угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает и.о. руководителя Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

По его словам, по состоянию на 13:32 стартовая страница сайта Киевского областного совета выглядела так: изображение президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!".

Кроме того, в результате хакерской атаки полностью парализована работа Аппарата Киевского областного совета, поскольку кроме официального сайта, сломаны также серверы, в результате чего работники ограничены в доступе к компьютерам. По словам Добрянского, существует риск потери данных, в частности конфиденциальных.

"Пока готовится заявление в Киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности... Делаем все возможное для возобновления работы сайта", — сообщил Добрянский.

Напомним, ранее украинские хакеры совместно с СБУ сломали одно из самых известных российских финансовых учреждений – Альфа-банк. Тогда удалось сломать 30-миллионную базу данных клиентов банка. Хакеры даже лично сообщили об этом его владельцу Фридману.

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