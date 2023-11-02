Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії

За словами прем'єра, цей захист спрацює у 80-90% випадків.

Окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів виданню FT.

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"На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітини, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни. А елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перемістили під землю", - сказав очільник українського уряду.

За його словами, цей захист спрацює у 80-90% випадків.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов прокоментував можливості Росії завдавати ударів по інфраструктурі України взимку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Встановити системи ППО у Херсоні зараз можливо?

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