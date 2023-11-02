Повітряна тривога охопила частину України: яка загроза

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.
На сході та півдні України оголошена повітряна тривога вдень 2 листопада.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом в ПС заявили про ракетну небезпеку для Миколаївщини та Херсонщини.
До слова, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може знову атакувати країну ракетами з настанням зими, щоб завдати шкоди інфраструктурі.
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