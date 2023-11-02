Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога охопила частину України: яка загроза

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
4630
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога охопила частину України: яка загроза

Повітряна тривога

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

На сході та півдні України оголошена повітряна тривога вдень 2 листопада.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги лунають у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом в ПС заявили про ракетну небезпеку для Миколаївщини та Херсонщини.

Мапа повітряної тривоги 2 листопада / ©
Мапа повітряної тривоги 2 листопада

До слова, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може знову атакувати країну ракетами з настанням зими, щоб завдати шкоди інфраструктурі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4630
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація