Росіяни атакували енергооб’єкт: у Херсоні проблеми зі світлом

Російські війська своїми обстрілами по Херсону 2 листопада пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

За інформацією "Херсонобленерго", 2 листопада був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося унаслідок ворожих обстрілів.

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"Наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Роботи з усунення наслідків аварії тривають", – зауважив керівник військової адміністрації.

Як повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у ефірі телемарафону, внаслідок російських обстрілів по області опівдні і трохи пізніше у Бериславі постраждали двоє чоловіків. Ще один чоловік постраждав внаслідок обстрілу одного з сільгосппідприємств.

Нагадаємо, протягом 1 листопада російські загарбники 118 разів обстріляли Херсонську область, а в ніч проти 2 листопада атакували Станіслав. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо осіб були поранені.

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