Россияне атаковали энергообъект: в Херсоне проблемы со светом

Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры в центре города.
Российские войска своими обстрелами по Херсону 2 ноября повредили объект критической инфраструктуры в центральной части города.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.
По информации "Херсоноблэнерго", 2 ноября был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Это произошло в результате вражеских обстрелов.
"В настоящее время есть временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей. Работы по устранению последствий аварии продолжаются", — отметил руководитель военной администрации.
Как сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, в результате российских обстрелов по области в полдень и чуть позже в Бериславе пострадали двое мужчин. Еще один мужчина пострадал в результате обстрела одного из сельхозпредприятий.
Напомним, в течение 1 ноября российские захватчики 118 раз обстреляли Херсонскую область, а в ночь на 2 ноября атаковали Станислав. В результате атак погибли три человека, еще четыре человека были ранены.
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