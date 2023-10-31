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Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию – люди остались без света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию – люди остались без света

ДТЭК / Фото: Getty Images

Без света и воды оказались жители одного из населённых пунктов Украины.

Оккупационная армия РФ вечером 30 октября атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование – без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

"Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

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Дата публикации
Просмотры
352
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