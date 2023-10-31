Окупанти обстріляли теплоелектростанцію – люди залишились без світла

Без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів України.

Окупаційна армія РФ ввечері 30 жовтня атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання – без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

"Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

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