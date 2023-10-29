Чи загрожує тотальний блекаут взимку – нардеп зробив заяву

Народний депутат та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що в Україні деякі підстанції надійно захистили, знаючи, що саме туди Росія завдаватиме ударів, щоб знову залишити українців без світла.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, порівняно з минулим роком зараз енергетики робили так, що під час повітряних атак в енергосистемі зберігається баланс.

"Минулий рік був для нас не просто роком великого ризику. Ми мали один повноцінний блекаут, коли вся енергосистема лягла. І це було обумовлено обстрілами підстанцій, що розташовані біля Хмельницької атомної електростанції. Спрацювала автоматика на атомних електростанціях. Реактори були переведені в охолоджений стан. Тоді у нас відбувся блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а генерація автоматично відключилася", - зазначив депутат.

Проте, за його словами, наразі енергетики розробили все так, що під час повітряних атак Україна, фактично, ділиться на невеликі півострова енергосистеми. Це дозволяє балансувати. Якби навіть відбувалися аварійні відключення та блекаути, вони були б у певних регіонах, а не по всій країні.

Він також додав, що енергетики цього року враховують торішній досвід і вже знають усі слабкі та сильні місця. Наразі активно проводяться роботи із захисту розподільчих підстанцій "Укренерго". Проєктні рішення були узгоджені з Міноборони та Генштабом.

Як уточнив Нагорняк, "укриття" розробили не для всієї підстанції, а трансформаторів великої потужності, по яким зазвичай і цілилися російські окупанти.

"Нашим підстанціям ракети завдавали менше шкоди, ніж дрони. Ракета менш точна, тому вона часто не влучала чітко в ціль. Але дрони нам завдавали більше шкоди. Росіяни це добре знають, і вони, за нашою інформацією, готуються знову бити по підстанціях. Бити саме по трансформаторах великої потужності. Однак сьогодні ведуться роботи із захисту цих трансформаторів", - резюмував депутат.

Нагадаємо, міністр енергетики відповів, чи загрожують Україні блекаути взимку.

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