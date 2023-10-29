До Землі летить величезна комета "з рогами": що кажуть вчені

Масивна комета, яку прозвали "кометою Диявола", що вдвічі перевищує гору Еверест, летить до Землі. Утім, попри "роги" і диявольську репутацію вона навряд чи становить загрозу для людства.

Про це пише Fox News.

Уперше комета була виявлена ще 1812 року, у науковій спільноті вона більш відома як 12P/Pons-Brooks.

Зі слів астронома обсерваторії Лоуелла у Флагстаффі, штат Аризона Тедді Карета, попри свої розміри, що вражають, "комета Диявола" навряд чи загрожує Землі. Утім, вона може бути досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або в бінокль. Однак це зовсім не тому, що вона наблизиться до Землі надто близько, насправді ж "комету Диявола" легко розгледіти через те, що вона дуже яскрава.

Дані Британської астрономічної асоціації також свідчать про те, що ця комета вважається однією з приблизно двох десятків інших комет з крижаним вулканом, що діє. Відомо, що холодні вулканічні комети містять суміш льоду, пилу і газу, відому як кріомагма. Крім того, вони оточені газом, який просочується зсередини.

12P/Pons-Brooks отримала своє диявольське прізвисько в липні 2023 року, коли астрономи помітили "роги" навколо її ядра. У результаті дехто навіть порівняв її з космічним кораблем із "Зоряних воєн".

Раніше вчені на Юпітері зафіксували яскравий спалах: у планету врізалося невідоме небесне тіло.

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