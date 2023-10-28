Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на топматч АПЛ

"Червоні дияволи" та "городяни" поборються за перемогу в принциповому дербі Манчестера.

У неділю, 29 жовтня, "Манчестер Юнайтед" прийме "Манчестер Сіті" у центральному поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Манчестерське дербі відбудеться на домашньому для "червоних дияволів" стадіоні "Олд Траффорд". Початок гри – о 17:30 за київським часом.

Перед початком 10-го туру "Манчестер Юнайтед" з 15 очками посідав восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

"Манчестер Сіті" з 21 балом йшов на другій позиції. Команда Хосепа Гвардіоли за додатковими показниками випереджала "Арсенал" українця Олександра Зінченка та на два пункти відставала від лідера "Тоттенгема".

"Шпори" та "каноніри" раніше провели свої матчі десятого туру: "Тоттенгем" здолав "Крістал Пелас" (2:1), а "Арсенал" розбив "Шеффілд Юнайтед" (5:0). Таким чином, "городяни" опустилися на третю сходинку.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

На території України поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також дербі Манчестера можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку "Манчестер Сіті". На перемогу "небесно-блакитних" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,40. Виграш підопічних Еріка тен Гага – 5,00.

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