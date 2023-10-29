Ф'юрі – Нганну: найкращі моменти бою (відео)

У ніч проти 29 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу, в головному поєдинку якого чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розділеним рішенням суддів переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Досить несподівано бій вийшов надзвичайно складним для "Циганського короля". У третьому раунді британець навіть побував у нокдауні, пропустивши від суперника удар у голову.

Утім, Ф'юрі піднявся з канвасу та продовжив поєдинок. Суперники пройшли повну дистанцію з 10 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням оголосили перемогу Ф'юрі – 94:95, 96:93, 95:94.

До вашої уваги найкращі моменти бою Ф'юрі – Нганну.

Ф'юрі – Нганну: відеоогляд бою

За перемогу над Нганну британець отримав спеціальний пояс WBC, створений саме для тріумфатора цього поєдинку. Водночас звичайний титул WBC, який належить Ф'юрі, на кону не стояв.

Додамо, що після завершення бою "Циганський король" у ринзі влаштував дуель поглядів з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком, який прибув до Саудівської Аравії, щоб подивитися поєдинок свого майбутнього суперника в битві за звання "абсолюта".

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхнього поєдинку ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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