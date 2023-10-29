Фьюри – Нганну: лучшие моменты боя (видео)

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри разделенным решением судей победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Достаточно неожиданно бой получился чрезвычайно сложным для "Цыганского короля". В третьем раунде британец даже побывал в нокдауне, пропустив от соперника удар в голову.

Впрочем, Фьюри поднялся с канваса и продолжил поединок. Соперники прошли полную дистанцию из 10 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением объявили победу Фьюри – 94:95, 96:93, 95:94.

Вашему вниманию лучшие моменты боя Фьюри – Нганну.

Фьюри – Нганну: видеообзор боя

За победу над Нганну британец получил специальный пояс WBC, созданный именно для триумфатора этого поединка. В то же время обычный титул WBC, принадлежащий Фьюри, на кону не стоял.

Добавим, что после завершения боя "Цыганский король" в ринге устроил дуэль взглядов с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, который прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть поединок своего будущего соперника в битве за звание" абсолюта".

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дата их поединка еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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