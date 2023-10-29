К Земле летит огромная комета "с рогами": что говорят ученые

Массивная комета, прозванная "кометой Дьявола", вдвое превышающая гору Эверест, летит к Земле. Впрочем, несмотря на "рога" и дьявольскую репутацию, она вряд ли представляет угрозу человечеству.

Об этом пишет Fox News.

Впервые комета была обнаружена еще в 1812 году, в научном сообществе она более известна как 12P/Pons-Brooks.

По словам астронома обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона Тедди Карета, несмотря на свои впечатляющие размеры "комета Дьявола" вряд ли угрожает Земле. Впрочем, она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или биноклем. Однако это совсем не потому, что она приблизится к Земле слишком близко, на самом же деле "комету Дьявола" легко разглядеть из-за того, что она очень яркая.

Данные Британской астрономической ассоциации также свидетельствуют о том, что эта комета считается одной из примерно двух десятков других комет с действующим ледяным вулканом. Известно, что холодные вулканические кометы содержат смесь льда, пыли и газа, известную как криомагма. Кроме того, они окружены пропитывающимся изнутри газом.

12P/Pons-Brooks получила свое дьявольское прозвище в июле 2023 года, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра. В результате некоторые даже сравнили ее с космическим кораблем из "Звездных войн".

Ранее ученые на Юпитере зафиксировали яркую вспышку: в планету врезалось неизвестное небесное тело.

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