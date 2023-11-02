Женщина погибла в собственном доме из-за обстрелов: как прошла ночь в регионах

Ночь на 2 ноября в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Черниговщина: за сутки — 4 обстрела (30 взрывов). Обстрел Новгород-Северского и Черниговского районов минометов и АГС. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. Зафиксировано 16 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелы подверглись Середино-Будской и Зноб-Новгородской общинам. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

Юнаковская громада: в результате минометных обстрелов повреждено частное домохозяйство.

Великописаревская громада: в результате минометного обстрела повреждено частное домовладение.

Запорожская: 21 населенный пункт под огнем кафиров; в области зафиксировано 163 удара.

Враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Красному, Малым Щербакам и Пятихаткам, 4 РСЗО-обстрелы Магдалиновки, Роботиного и Железнодорожного, а также гатив из авиации по Орехову, Роботиному и Новодаровке.

136 артобстрелов пришлись по территории Малой Токмачки, Приютного, Волшебного, Белогорья, Полтавки, Лукьяновского, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

В результате удара РСЗО погиб 52-летний житель Магдалиновки.

Поступили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера рашисты били по районному центру Никопольщины и Марганецкой общине артиллерией, выпустили около двух с половиной десятков снарядов и применили дрон-камикадзе в самом Никополе.

От удара беспилотника погибла 59-летняя жительница Никополя, ранения получили 2 мужчины и 4 женщины. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

В результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект, частное предприятие, аптека, 2 магазина, многоэтажка, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, гараж и 2 линии электропередачи.

В Марганецкой громаде также пострадала местная жительница. 42-летняя женщина была госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести.

Повреждены 11 частных домов, 4 хозяйственные постройки, одно — уничтожено, повреждены 3 линии электропередачи.

Лупили решисты и по Грушевской общине Криворожского района из РСЗО. 4 дома, авто и хозяйственное сооружение повреждены. Без жертв.

Ночью защитники неба из ПВК "Восход" сбили в области вражескую ракету. Обломки рухнули в Днепровском районе. Загорелась сухая трава, огнеборцы пламя укротили.

Уничтожены два хозяйственных постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целые.

По Зеленодольской громаде Криворожского района враг попал из артиллерии. Погибших и раненых нет.

Харьковщина: вчера днем рашисты обстреливали г. Купянск, враг ударил по объекту транспортной инфраструктуры.

В результате обстрела из РСЗО с. Зеленая Роща Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.

В Волчанске обстрелами повреждены 2 дома, складское помещение Ветеринарной лаборатории, произошел пожар и повреждено здание предприятия.

В результате обстрелов с. Первомайское Харьковского района поврежден дом.

В с. Устиновка Купянского района обстрелами поврежден частный дом, 2 трактора.

В результате обстрела из РСЗО с. Куриловка Купянского района повреждены дом и хозяйственное сооружение.

В селе Пески-Радьковские Изюмского района 35-летний местный житель на собственном подворье наступил на взрывное устройство, вероятно, "лепесток". Госпитализирован с ранением.

Луганщина: в течение суток захватчики открывали огонь по Невскому и населенным пунктам вокруг, а также по Белогоровке.

Авиационные удары нанесены по Серебрянскому лесничеству.

За сутки противник совершил 146 обстрелов (564 снаряда).

Донетчина: под огнем рашистов за прошедшие сутки —15 населенных пунктов: с.Юрковка, с.Карловка, с.Первомайское, с. Анновка, с. Максимильяновка, с. Марково, с. Елизаветовка, с. Дальнее, с. Веселый Гай, с. .Торское, пгт Курдюмовка, Константиновка, Железное, Курахово, Авдеевка.

Повреждены 10 жилых домов (из них 1 — многоквартирный), ангар, 4 гражданских автомобиля, трактор, сеялка, ЛЭП.

За сутки в Донецкой области: 4 раненых.

Николаевщина: сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и территории г. Очаков Очаковской общины, в результате чего повреждены многоэтажные жилые и частные дома, электросеть и газопровод. Произошла утечка газа, которая оперативно перекрыта. Пострадавших нет.

Также сегодня утром в результате вражеского обстрела населенного пункта Лиманы Галицыновской громады повреждена электросеть. Прошло без пострадавших.

Вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: сегодня около 04:00 оккупанты обстреляли с. Станислав. Погибла 81-летняя женщина (находилась в доме). В результате обстрела повреждены многие частные дома, здание лицея и сельской амбулатории.

За минувшие сутки по области противник совершил 118 обстрелов (604 снаряда), из них по г. Херсон — 4 обстрела (7 снарядов).

Вчера утром рашисты в очередной раз покрыли огнем центр Херсона. От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое коллег из Департамента градостроительства ранены, одна из них в тяжелом состоянии.

В результате обстрела были повреждены многоэтажки.

В результате вражеского обстрела с. Змеевка травмы несовместимы с жизнью получил 43-летний мужчина.

В Новорайске оккупанты атаковали с беспилотника 68-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаз и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

Вчера вечером враг обстрелял с. Молодежное. Травмы средней тяжести получила 70-летняя женщина.

Всего за сутки по области: 3 человека погибли, 4 — получили ранения.

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