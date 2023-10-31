Чи будуть відключення світла уже в листопаді: відповідь Міненерго

Міненерго запевняє, що наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів.

Міненерго спростувало заяву нардепа Сергія Нагорняка, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів.

Міністерство енергетики запевняє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Більше того – наразі в резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

"Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України", – запевнили в Міненерго.

Міністерство звертає увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку РФ.

"Цю інформацію намагалися поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані в жовтні", – зазначили у відомстві.

В якому разі можуть бути відключення

Міненерго наголошує: відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Раніше в Мережі публікували графіки відключень світла, проте ДТЕК пояснив, що це - ворожа ІПСО.

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