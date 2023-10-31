Стало відомо, скільки українців довіряють телемарафону - опитування

В українців знизилася довіра до телемарафону "Єдині новини".

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними соціології, з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє), кажуть автори дослідження.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що "нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону".

Поміж тим, між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок).

Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

"Незалежно від регіону проживання приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Соціологи також зауважують, що з травня 2022 року до жовтня 2023-го серед інституцій безумовно довіру зберігають Збройні сили України і волонтери: наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року було 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Крім того, в Україні довіра до президента впала з 91% до 76%, довіра до уряду — з 74% до 39%, а довіра до Верховної Ради — з 58% до 21%.

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