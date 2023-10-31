Кого поляки хочуть бачити прем’єр-міністром країни – опитування

У Польщі через два тижні після парламентських виборів поки не призначили очільника уряду країни. Минулого тижня президент Анджей Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду – Матеуш Моравецький (був прем'єр-міністром Польщі від 2017 і дотепер) та Дональд Туск (прем'єр-міністр Польщі у 2007-2014 роках).

За даними опитування United Surveys, 40,4% поляків вважають, що Дуда має довірити формування уряду країни Дональду Туску. Матеуша Моравецького обрали 30,2%.

11,5% – не визначилися, 17,9% – хочуть бачити іншого кандидата.

Матеуш Моравецький має потужну підтримку серед свого електорату. Близько 80% виборців "Право і справедливість" вважають, що президент має довірити йому місію формування уряду. Лише 5% з них називають Дональда Туска.

Серед опозиційних виборців 64% обирають Дональда Туска, але 21% вважає, що президент має вибрати іншого кандидата.

Парламентські вибори в Польщі

У Польщі 15 жовтня відбулися вибори до Сейму. На виборах було обрано 460 депутатів. Президентська партія "Право і справедливість" отримала 35,38% голосів виборців та 194 місця в парламенті. На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" Дональда Туска, яка отримала 30,7% голосів виборців та 157 місць. За нею йдуть "Третій шлях" - 14,40%, "Лівиця" - 8,61%, крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" - 7,16%.

Нагадаємо, в Україні різко впала довіра до Верховної Ради й міністрів – скільки людей підтримують владу.

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