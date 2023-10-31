Чи раді в Ізраїлі бачити Зеленського із візитом: відповів посол

На думку посла, на сьогодні Україна є однією з найбільш проізраїльських країн в Європі.

В Ізраїлі заявили, що будуть раді бачити президента України Володимира Зеленського і чекають на його візит.

Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на пресконференції в Києві у вівторок, 31 жовтня.

"Ви знаєте, що президент Зеленський говорив із нашим прем'єр-міністром одразу ж після того, що сталося (після нападу ХАМАС - ред.). Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю. Ми чекаємо Зеленського в Ізраїлі, будемо раді його бачити з візитом солідарності та підтримки", - сказав він.

Бродський додав, що Україна одна з небагатьох країн світу, де не було акцій на підтримку терористичного угруповання ХАМАС. На його думку, на сьогодні Україна є однією з найбільш проізраїльських країн в Європі.

Нагадаємо, 16 жовтня видання The Times of Israel опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що президент Володимир Зеленський хотів здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС, але нібито Ізраїль відмовив йому у цьому.

Читайте також: