У Севастополі димить російський протичовновий корабель: фото, відео

У тимчасово окупованому Криму 31 жовтня знову неспокійно.

У Севастополі димить російський протичовновий корабель.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. На запуск двигунів не схоже. Імовірно, пожежа або випробування димової установки", - йдеться у повідомленні.

У Севастополі димить російський протичовновий корабель: відео

Атака по Криму

В ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.

Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.

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