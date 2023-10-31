У Севастополі димить російський протичовновий корабель: фото, відео

У тимчасово окупованому Криму 31 жовтня знову неспокійно.
У Севастополі димить російський протичовновий корабель.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. На запуск двигунів не схоже. Імовірно, пожежа або випробування димової установки", - йдеться у повідомленні.
Атака по Криму
В ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.
Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.
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