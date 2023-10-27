У Севастополі вибухнув російський корабель – соцмережі

До судна підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти.

В окупованому Севастополі підірвався російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Володимир Козицький".

Про це повідомляють місцеві кримські Телеграм-канали.

Свідки інциденту розповіли, що корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно "нарізав кола" останні кілька днів. Також повідомляється, що з машинного відділення судна повалив дим.

До корабля підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти.

У місцевих пабліках припускають, що жителі центру, півночі і району Стрілецької бухти в Севастополі могли чути підрив корабля, адже 26 жовтня пролунав глухий вибух із вібрацією.

Характеристики корабля "Володимир Козицький"

Завдання цього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г "Володимир Козицький" – пошук морських мін на дні.

Судна проєкту 23040Г за повної водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середнє осідання – 1,6 м. Такі кораблі оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, в середині жовтня в Чорному морі біля берегів Севастополя вибухнули два російські військові кораблі "Павел Державин" і "Буян". За атаками по суднах стоять СБУ та ВМС України.

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