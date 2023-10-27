В Севастополе взорвался российский корабль – соцсети

К судну подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелецкой бухты.
В оккупированном Севастополе взорвался российский противоминный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий".
Об этом сообщают местные крымские Телеграм-каналы.
Свидетели инцидента рассказали, что корабль внезапно взорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где медленно "нарезал круги" последние несколько дней. Также сообщается, что из машинного отделения судна повалил дым.
К кораблю подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелецкой бухты.
В местных пабликах предполагают, что жители центра, севера и района Стрелецкой бухты в Севастополе могли слышно подрыв корабля, ведь 26 октября раздался глухой взрыв с вибрацией.
Характеристики корабля "Владимир Козицкий"
Задача разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" — поиск морских мин на дне.
Суда проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка – 1,6 м. Такие корабли оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.
Напомним, в середине октября в Черном море возле берегов Севастополя взорвались два российских военных корабля "Павел Державин" и "Буян". За атаками по судам стоят СБУ и ВМС Украины.
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