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Астрологический прогноз на 28 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 октября

Агат - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любой необдуманный шаг может быть не только ошибочным, но и опасным, поэтому все свои поступки надо тщательно готовить и "взвешивать", а их последствия – просчитывать. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый. 

Счастливые камни дня: морион, агат, гагат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: от хирургического вмешательства, даже если речь идет о незначительных операциях, нужно отказаться. 

Питание дня: в пищу можно употреблять не только полезные, но и вредные продукты – правда, в последнем случае необходимо соблюдать умеренность и осторожность. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может стать причиной повышения артериального давления и связанных с ним проблем со здоровьем. 

Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках и ветках урожай. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения эзотерических трудов – в них откроются новые знания. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка о том, какая проблема существует в жизни человека и как можно ее решить. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – слишком велик риск проигрыша. 

Цитата дня: "Можно быть уверенным лишь в том, что нельзя быть ни в чем уверенным" (Плиний-старший). 

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Дата публикации
Просмотры
64
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