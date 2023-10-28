Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любой необдуманный шаг может быть не только ошибочным, но и опасным, поэтому все свои поступки надо тщательно готовить и "взвешивать", а их последствия – просчитывать.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый.

Счастливые камни дня: морион, агат, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: от хирургического вмешательства, даже если речь идет о незначительных операциях, нужно отказаться.

Питание дня: в пищу можно употреблять не только полезные, но и вредные продукты – правда, в последнем случае необходимо соблюдать умеренность и осторожность.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может стать причиной повышения артериального давления и связанных с ним проблем со здоровьем.

Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках и ветках урожай.

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения эзотерических трудов – в них откроются новые знания.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка о том, какая проблема существует в жизни человека и как можно ее решить.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – слишком велик риск проигрыша.

Цитата дня: "Можно быть уверенным лишь в том, что нельзя быть ни в чем уверенным" (Плиний-старший).

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