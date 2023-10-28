Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любой необдуманный шаг может быть не только ошибочным, но и опасным, поэтому все свои поступки надо тщательно готовить и "взвешивать", а их последствия – просчитывать.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый.
Счастливые камни дня: морион, агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: от хирургического вмешательства, даже если речь идет о незначительных операциях, нужно отказаться.
Питание дня: в пищу можно употреблять не только полезные, но и вредные продукты – правда, в последнем случае необходимо соблюдать умеренность и осторожность.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может стать причиной повышения артериального давления и связанных с ним проблем со здоровьем.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках и ветках урожай.
Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения эзотерических трудов – в них откроются новые знания.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка о том, какая проблема существует в жизни человека и как можно ее решить.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – слишком велик риск проигрыша.
Цитата дня: "Можно быть уверенным лишь в том, что нельзя быть ни в чем уверенным" (Плиний-старший).
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