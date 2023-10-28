Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-який необдуманий крок може бути не лише помилковим, а й небезпечним, тому всі свої вчинки треба ретельно готувати та «зважувати», а їхні наслідки – прораховувати.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: моріон, агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: від хірургічного втручання, навіть якщо йдеться про незначні операції, треба відмовитись.

Харчування дня: в їжу можна вживати не тільки корисні, а й шкідливі продукти — правда, в останньому випадку необхідно дотримуватися помірності та обережності.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може стати причиною підвищення артеріального тиску та пов'язаних із ним проблем зі здоров'ям.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, що залишився на грядках і гілках.

Магія та містика дня: день сприятливий для читання езотеричних праць – у них відкриються нові знання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – у них міститься підказка про те, яка проблема існує в житті людини і як її вирішити.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — занадто великий ризик програшу.

Цитата дня: «Можна бути впевненим лише в тому, що не можна бути ні в чому впевненим» (Пліній-старший).

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