Пентагон розробляє нову ядерно-гравітаційну бомбу

Міністерство оборони оголосило, що Сполучені Штати Америки будуть працювати над сучасним варіантом ядерно-гравітаційної бомби B61 під назвою B61-13, очікуючи на дозвіл Конгресу.

Про це пише Пентагон.

Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики вироблятиме B61-13. Рішення про розвиток цієї спроможності відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко розвивається, як описано в Огляді ядерної ситуації 2022 року.

«Сьогоднішнє оголошення відображає мінливе середовище безпеки та зростальні загрози з боку потенційних ворогів», — сказав помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.

«Сполучені Штати зобов’язані продовжувати оцінювати та використовувати засоби, необхідні для надійного стримування та, якщо необхідно, відповіді на стратегічні атаки, а також запевнити наших союзників», - йдеться у повідомленні.

B61-13 можна було б доставляти сучасними літаками, посилюючи стримування супротивників і гарантуючи союзникам і партнерам, надаючи президенту додаткові можливості проти певних важких і великих військових цілей.

«B61-13 є розумним кроком для розв'язання проблем високодинамічного середовища безпеки. Хоч це надає нам додаткову гнучкість, виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість озброєнь у нашому ядерному арсеналі», - сказав Пламб.

Ця ініціатива розглядалася протягом кількох місяців. Введення B61-13 не є відповіддю на будь-яку конкретну поточну подію; це відображає постійну оцінку мінливого середовища безпеки.

Нагадаємо, раніше у Росії співробітника Федерального ядерного центру Віктора Ільїна було засуджено до дев'яти років колонії суворого режиму. Його звинуватили в намаганні продати секретні дані розвідкам США, Великої Британії та України.

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