У Росії посилили відповідальність за державну зраду: перелік заборон

Кримінальним злочином у РФ визнано вивезення чи пересилання за кордон секретної інформації, навіть якщо підозрюваний не знав, що вони становлять державну таємницю.

У середу, 6 липня, Держдума РФ остаточно ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність державну зраду.

Текст ухваленого закону опубліковано на сайті російського парламенту.

Відтепер у Російській Федерації під забороною опинилися збір інформації, зберігання чи викрадення відомостей, які можуть бути використані проти російської армії, заклики проти безпеки держави, конфіденційне співробітництво з іноземними організаціями та перехід на бік супротивника під час бойових дій.

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За відсутності ознак держзради від 8 до 15 років передбачено за будь-яку участь у збройних конфліктах на чужій території "з метою, що суперечить інтересам Росії".



Запроваджено реальні терміни ув'язнення за виїзд із країни громадянам, допущеним до державної таємниці. Кримінальним злочином визнано вивезення чи пересилання за кордон секретної інформації, навіть якщо підозрюваний не знав, що вони становлять державну таємницю.

Також запроваджено реальні терміни ув'язнення за демонстрацію нацистської символіки або пропаганду нацистської атрибутики, а також за демонстрацію символіки екстремістських організацій: тепер за це можуть засудити до чотирьох років колонії.

Нагадаємо, до Держдуми РФ внесено законопроєкт, який передбачає заборону на проведення зборів, мітингів, маршів та демонстрацій біля приміщень органів влади.

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