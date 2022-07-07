Під руїнами будинку в Торецьку загинула сім'я з трьох осіб: відео

На Донеччині зруйнований ракетним ударом окупантів дім став могилою для цілої родини.

У середу, 6 липня, в місті Торецьку Донецької області в одному із житлових будинків, який став мішенню для ракетного удару російських варварів, під завалами загинули троє жінок з однієї сім’ї - донька, мама і бабуся.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши відео з місця воєнного злочину окупантів.

Того дня ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектору. Один з них, в якому мешкала родина із трьох жінок з різних поколінь, було повністю зруйновано.

Крім того, ще одна російська ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не вибухнула.

Нагадаємо, 6 липня близько першої години ночі російські військові обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.

Рашисти демілітаризували університет, водонапірну вежу та село

Читайте також: