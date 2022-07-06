Росіяни обстріляли ракетами Торецьк: фото, відео

Армія дежави-терориста Росї завдала ракетного удару по Торецьку Донецької області.

Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Крім того, одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, нараз відомо про одного пораненого. Крім того, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами. Наразі триває рятувальна операція.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Очільник області закликає людей до евакуаії. "Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - наголосив він.

Як повідомлялося, лише протягом минулої доби, 5 липня, росіяни вбили п'ять мирних жителів Донецької області. Відомо про двох загиблих в Авдіївці, одного - у Слов'янську, одного - у Красногорівці і одного - у Курахово.

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