В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: фото, видео

Во временно оккупированном Крыму 31 октября снова неспокойно.

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастопольской бухте дымится малый противолодочный корабль. На запуск двигателей не похоже. Вероятно, пожар или испытание дымовой установки", — говорится в сообщении.

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: видео

Атака по Крыму

В ночь на 30 октября в районе села Оленевка в Крыму раздались взрывы, а утром местные паблики сообщили, что был атакован российский ракетно-зенитный полк ПВО, ранены 17 российских военных и повреждены 5 авто.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что в ту ночь они уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

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