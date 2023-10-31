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В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: фото, видео

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: фото, видео

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
4541
Время на прочтение
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В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: фото, видео

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль / Фото: Telegram / Крымский ветер

Во временно оккупированном Крыму 31 октября снова неспокойно.

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастопольской бухте дымится малый противолодочный корабль. На запуск двигателей не похоже. Вероятно, пожар или испытание дымовой установки", — говорится в сообщении.

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: видео

В Севастополе дымит российский противолодочный корабль: видео

Атака по Крыму

В ночь на 30 октября в районе села Оленевка в Крыму раздались взрывы, а утром местные паблики сообщили, что был атакован российский ракетно-зенитный полк ПВО, ранены 17 российских военных и повреждены 5 авто.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что в ту ночь они уничтожили на западе Крыма стратегический объект системы ПВО оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
4541
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