Рады ли в Израиле видеть Зеленского с визитом: ответил посол

По мнению посла, на сегодняшний день Украина является одной из самых произраильских стран в Европе.

В Израиле заявили, что будут рады видеть президента Украины Владимира Зеленского и ждут его визита.

Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пресс-конференции в Киеве во вторник, 31 октября.

"Вы знаете, что президент Зеленский говорил с нашим премьер-министром сразу же после случившегося (после нападения ХАМАС — ред.). Мы надеемся, что президент Зеленский приедет в Израиль. Мы ждем Зеленского в Израиле, будем рады его видеть с визитом солидарности и поддержки", – сказал он.

Бродский добавил, что Украина – одна из немногих стран мира, где не было акций в поддержку террористической группировки ХАМАС. По его мнению, на сегодняшний день Украина является одной из самых произраильских стран в Европе.

Напомним, 16 октября издание The Times of Israel опубликовало статью, в которой утверждалось, что президент Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, но якобы Израиль отказал ему в этом.

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