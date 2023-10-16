СМИ: Зеленский хотел посетить Израиль, ему отказали — "не время"

По информации израильских СМИ, Израиль отказал Зеленскому в визите.

Президент Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Однако Израиль ответил отказом по запросу Офиса президента.

Об этом пишут The Times of Israel и Ynet.

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"Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с госсекретарем США Блинкеном — но в Израиле на самом деле имели оговорку, сказав Зеленскому, что визит не ко времени", — отмечают в израильских СМИ.

Ynet считает, что этот отказ не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем.

"Президент Украины заинтересован в визите, но ему будет трудно совершить целевую поездку, поэтому ожидается, что предстоящий визит будет частью более широкой поездки в Европу", — отмечают в издании.

Официально эти данные ни украинская, ни израильская сторона не подтверждают.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ Израиль выражал поддержку Украине, но не предлагал военной помощи, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.

"Израиль не решался противостоять Москве, имеющей большое военное присутствие в Сирии", – пишет The Times of Israel.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности. Поэтому ОП направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит.

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