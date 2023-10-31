Кого поляки хотят видеть премьер-министром страны – опрос

В Польше через две недели после парламентских выборов пока не назначили главу правительства страны. На прошлой неделе президент Анджей Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность – Матеуш Моравецкий (был премьер-министром Польши с 2017 до сих пор) и Дональд Туск (премьер-министр Польши в 2007-2014 годах).

По данным опроса United Surveys, 40,4% поляков считают, что Дуда должен доверить формирование правительства страны Дональду Туску. Матеуша Моравецкого избрали 30,2%.

11,5% – не определились, 17,9% – хотят видеть другого кандидата.

Матеуш Моравецкий имеет мощную поддержку среди своего электората. Около 80% избирателей "Право и справедливость" считают, что президент должен доверить ему миссию по формированию правительства. Лишь 5% из них называют Дональда Туска.

Среди оппозиционных избирателей 64% выбирают Дональда Туска, но 21% считает, что президент должен выбрать другого кандидата.

Парламентские выборы в Польше

В Польше 15 октября прошли выборы в Сейм. На выборах было избрано 460 депутатов. Президентская партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей и 194 места в парламенте. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска, получившая 30,7% голосов избирателей и 157 мест. За ней следуют "Третий путь" – 14,40%, "Левица" – 8,61%, крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" – 7,16%.

Напомним, в Украине резко упало доверие к Верховной Раде и министрам – сколько людей поддерживают власть.

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