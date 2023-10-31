Ракетный удар по селу Гроза: в ООН назвали виновника

Наблюдатели ООН задокументировали, что все жертвы атаки были гражданскими, а в кафе и вблизи него не было ни одного военного объекта или другой законной военной цели.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине объявила о наличии достаточных оснований полагать, что ракетный удар по селу гроза в Харьковской области 5 октября нанесла Россия. Заметим, что в результате удара погибли 59 гражданских.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии ООН 31 октября.

В атаке по Грозе виновата Россия – доклад ООН

В докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека сделан вывод о том, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы убедиться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо намеренно направила удар на гражданских лиц или гражданский объект, что в любом случае является нарушением международного гуманитарного права.

Глава миссии ООН Даниэль Белль заявила, что атака по Грозе – "убедительное напоминание о последствиях войны в Украине для людей и отмечает необходимость привлечения виновных к ответственности".

РФ ударила по Грозе ракетой "Искандер"

В докладе говорится, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер", о чем свидетельствуют масштабные повреждения и остатки оружия, обнаруженные на месте инцидента. Сообщается, что ракета попала в единственное в Грозе кафе примерно за 20-25 мин. после того, как в заведении собрались 63 местных жителя для почтения памяти перезахороненного военного.

Наблюдатели ООН задокументировали, что все жертвы атаки по Грозе были гражданскими, а на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одной военной или какой-либо другой законной военной цели.

Жертвы ракетного удара по Грозе / Фото: Олег Синєгубов

Авторы доклада также подробно описывают разрушительные последствия ракетной атаки. В частности, указано, что в результате удара 15 местных потеряли более одного члена семьи.

Одна из местных жительниц рассказала, что подругу ее дочери удалось идентифицировать только по маникюру, когда спасатели нашли руку погибшей. Идентификация многих других погибших происходила только с помощью анализов ДНК.

Доклад ООН призывает Россию:

признать ответственность за погибших в результате удара гражданских;

провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение таких ударов;

обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.

Ракетный удар по Грозе – что известно

Российские захватчики 5 октября атаковали ракетой "Искандер" кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковщины, где происходили поминки за перезахороненных украинским военным. В результате удара погибли 59 мирных жителей.

СБУ установила, что ракету на село навели двое местных жителей – братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону россиян, а после освобождения населенного пункта сбежали в РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В каждой семье погибли по два-три человека! Свидетели теракта в селе Гроза об ударе по поминкам

Читайте также: