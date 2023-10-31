Ракетний удар по селу Гроза: в ООН назвали винуватця

Спостерігачі ООН задокументували, що всі жертви атаки були цивільними, а в кафе та поблизу нього не було жодного військового об’єкта чи іншої законної військової цілі.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оголосила про наявність достатніх підстав вважати, що ракетного удару по селу гроза на Харківщині 5 жовтня завдала Росія. Зауважимо, що внаслідок удару загинули 59 цивільних.

Про це повідомили у пресслужбі місії ООН 31 жовтня.

В атаці по Грозі винна Росія – доповідь ООН

У доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини зроблений висновок про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар на цивільних осіб чи цивільний об'єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Очільниця місії ООН Даніель Белль заявила, що атака по Грозі – "переконливе нагадування про наслідки війни в Україні для людей і відзначає необхідність притягнення винних до відповідальності".

РФ вдарила по Грозі ракетою "Іскандер"

У доповіді йдеться, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер", про що свідчать масштабні пошкодження і залишки зброї, знайдені на місці інциденту. Повідомляється, що ракета влучила в єдине в у Грозі кафе приблизно за 20-25 хв. після того, як у закладі зібралися 63 місцевих жителі для вшанування пам'яті перепохованого військового.

Спостерігачі ООН задокументували, що всі жертви атаки по Грозі були цивільними, а на поминальному обіді в кафе або поблизу нього не було жодного військового чи будь-якої іншої законної військової цілі.

Жертви ракетного удару по Грозі / Фото: Олег Синєгубов

Автори доповіді також детально описують руйнівні наслідки ракетної атаки. Зокрема, вказано, що внаслідок удару 15 місцевих втратили більше одного члена сім'ї.

Одна з місцевих жительок розповіла, що подругу її доньки вдалося ідентифікувати лише за манікюром, коли рятувальники знайшли руку загиблої. Ідентифікація багатьох інших загиблих відбувалася виключно за допомогою аналізів ДНК.

Доповідь ООН закликає Росію:

визнати відповідальність за загиблих внаслідок удару цивільних;

провести повне і прозоре розслідування нападу, аби притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких ударів;

забезпечити доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням прямим і непрямим жертвам.

Ракетний удар по Грозі – що відомо

Російські загарбники 5 жовтня атакували ракетою "Іскандер" кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківщини, де саме відбувалися поминки за перепохованих українським військовим. Внаслідок удару загинули 59 мирних жителів.

СБУ встановила, що ракету на село навели двоє місцевих жителів – брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації вони перейшли на бік росіян, а після звільнення населеного пункту втекли до РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В кожній сім’ї загинуло по двоє-троє людей! Свідки теракту в селі Гроза про удар по поминках

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