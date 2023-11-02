Загарбники збільшили кількість обстрілів на Куп'янському напрямку

Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів на Куп'янському напрямку. Окупанти намагається нав'язати українським оборонця стрілецькі бої.

Про це повідомив старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

На думку Діброва, така тенденція може свідчити про те, що ворог, ймовірно, вирішив питання з дефіцитом снарядів.

"Або це може свідчити про пересування на наш напрямок нових підрозділів. Крім того продовжуються спроби нав'язати нам стрілецькі бої, спроби штурмувати наші позиції, але ворог не має жодних успіхів. Застосування танків рідке, але буває. Підійти близько до наших позицій важко, тому вони використовують їх як САУ і ведуть вогонь поза зоною прямої видимості", - наголосив військовий.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку. За його словами, ворог хоче захопити Куп'янськ у Харківській області.

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