Чому ускладнене просування ЗСУ на фронті: експерт вказав на проблему в українській армії

На думку експерта, 2024 рік буде "не менш складний", ніж 2023.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що Збройним силам України ЗСУ не вистачає боєприпасів, щоб забезпечити темпи просування на фронтах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він наголосив, що Україна повинна переглянути стратегію на наступний рік, тому що, на його думку, 2024 рік буде "не менш складний".

"Ворог наситив лінію оборону своїми військами, забезпечив покращення фортифікаційних споруд. Це (брак боєприпасів - ред.) впливає на темпи просування ЗСУ на півдні, де впродовж чотирьох місяців Сили оборони намагаються розширити певні плацдарми. Ми маємо перейти до формування нової стратегії, яка має враховувати менші темпи надходження боєприпасів. Нам потрібно враховувати ризики, які пов'язані з тим, що ворог може перейти до оборони по усіх ділянках фронту. А ведення бойових дій проти противника, який перебуває в обороні, пов'язано з більшими втратами", - пояснив Згурець.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що зараз відбувається на найгарячішій ділянці фронту - Авдіївці.

Читайте також: