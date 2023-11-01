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Автор скандальної статті Time рік тому отримав орден від України

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Автор скандальної статті Time рік тому отримав орден від України

Орден "За заслуги" / Фото ілюстративне / Фото: Фото з відкритих джерел

Журналіст не вперше знімав матеріал про Україну і президента Володимира Зеленського.

Автор резонансної статті у журналі Time Саймон Шустер, який написав матеріал про те, що дехто з оточення Зеленського не вірить у перемогу України, а також підняв проблему корупції в Україні, понад рік тому отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Відповідний указ було опубліковано на сайті президента у серпні 2022 року

Журналіст отримав нагороду напередодні Дня незалежності "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі". 

"Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шустера Саймона – кореспондента журналу "TIME", Сполучені Штати Америки", – йдеться в повідомленні.

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Скандал зі статтею у журналі Time

Нагадаємо, американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

Автор Саймон Шустер у статті зазначав, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

Крім того, у матеріалі йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.

Саймон Шустер також стверджує, що влада України на початку жовтня нібито вимагала звільнити Горлівку, а військові відмовили, бо не вистачає людей і зброї.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов критично висловився на адресу цих анонімних співрозмовників автора і закликав українські правоохоронні органи встановити імена цих людей.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, також наголосив, що з журналістами треба працювати саме відкрито, додавши, що "анонімність – це зло".

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Дата публікації
Перегляди
1388
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