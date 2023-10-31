"Є багато питань": Фесенко назвав, що не так з гучною статтею Time

У політолога є багато питань щодо тональності статті і коректності багатьох оцінок.

Відомий український політолог Володимир Фесенко прокоментував резонансну статтю у журналі Time, назвавши її "дуже неоднозначною і суперечливою".

Про це він написав у Facebook.

"Наступ на Горлівку"

Нагадаємо, автор статті Саймон Шустер стверджує, що влада України на початку жовтня нібито вимагала звільнити Горлівку, а військові відмовили, бо не вистачає людей і зброї.

"Деякі тези, наприклад про "наступ на Горловку" викликають відвертий подив і мабуть є наслідком ефекту "зіпсованого телефону" в комунікаціях автора статті", – зазначив Фесенко.

"Різні коментатори читали різні тексти"

За словами політолога, якщо почитати лише відгуки, але не читати саму статтю, то може скластися враження, що різні коментатори читали різні тексти.

"Кожен коментатор знаходить в цій статті щось своє і реагує тільки на те, що йому сподобалось, чи не сподобалось. Реагують як правило емоційно, ніж раціонально. Можливо це пов’язано з тим, що і сама стаття є доволі емоційною, драматична нота в ній є явно акцентованою", – припустив він.

На думку експерта, українці сприймають цю статтю через своє ставлення до Зеленського – як прихильники, так і критики глави держави.

Людям з команди Зеленського (наприклад секретареві РНБО Данілову) не подобаються критичні закиди на адресу глави держави, а опозиція не в захваті від співчуття автора статті Володимиру Зеленському в нинішній ситуації.

"Драматичний вибір"

"Насправді ця стаття не стільки про сьогоднішні проблеми президента Зеленського, а про ту драму, яку переживає наша країна зараз, і як це сприймається керівництвом України", – вважає Фесенко.

На його думку, тема корупції не є головною в цьому тексті.

"Сама стаття є більш різноманітною за змістом і проблематикою. Зокрема в ній йдеться про драматичний вибір, який на нас швидко насувається: як нам воювати і діяти далі, якщо Збройним Силам України критично не вистачає ресурсів для більш ефективного ведення війни?", – розмірковує експерт.

Сигнал Заходу?

Проте Фесенко не розділяє думку деяких політологів, що ця стаття – сигнал Україні від Заходу.

"Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви і конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах", – пояснив він.

На думку експерта, йдеться про про позицію Заходу, а скоріше відображення різноманітних настроїв і оцінок, які зараз є на Заході відносно України.

"Це медійне дзеркало може бути трохи викривленим, іноді мутнуватим, доброзичливим до нас або критичним, але завжди суб’єктивним. Не треба розглядати відповідні статті як істину в останній інстанції, або як ворожу провокацію (хоча іноді такі підозри виникають), їх просто треба брати до уваги, аналізувати і робити необхідні висновки", – підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

У статті йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.

Також там зазначалося, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов критично висловився на адресу цих анонімних співрозмовників автора і закликав українські правоохоронні органи встановити імена цих людей.

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