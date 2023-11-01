У ДПСУ розповіли, чи будуть на кордоні приймати документи в "Дії"

На КПП паспорт має бути наявним фізично.

Співробітники Державної прикордонної служби України виявляють факти підробки застосунку "Дія" та фальшиві документи в ньому. Під час перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним фізично.

Про це розповів заступник керівника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук в інтерв’ю "Інтерфакс".

"Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту", - зазначив він.

Втім, за його словами, на кордоні можуть прийняти документи в застосунку "Дія", які підтверджують наявність інвалідності у особи.

Матвійчук також розповів, що співробітники ДПСУ виявляли факти спроб показати документи в псевдо "Дії".

"Людина стверджувала, що він – багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку", - додав він.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, чи запрацює система повісток через "Дію". Він наголошує, що військовозобов’язаним українцям не надходитимуть повістки через застосунок "Дія".

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