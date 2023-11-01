В ГПСУ рассказали, будут ли на границе принимать документы в "Дії"

На КПП паспорт должен быть физически.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявляют факты подделки приложения "Дії" фальшивые документы в нем. При пересечении границы загранпаспорт должен быть физически.

Об этом рассказал заместитель руководителя отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук в интервью "Интерфаксу".

"Паспорт в "Дії" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта", — отметил он.

Впрочем, по его словам, на границе могут принять документы в приложении "Дія", подтверждающие наличие инвалидности у человека.

Матвийчук также рассказал, что сотрудники ГПСУ выявляли факты попыток показать документы в псевдо "Дія".

"Человек утверждал, что он – многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А при тщательной проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", — добавил он.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, заработает ли система повесток в "Дії". Он отмечает, что военнообязанным украинцам не будут поступать повестки в приложении.

Читайте также: