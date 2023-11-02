Путин подписал закон об отмене запрета ядерных испытаний: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации договора о запрещении ядерных испытаний
После того, как в Госдуме РФ поддержали отмену запрета на ядерные испытания, Путин подписал соответствующий закон.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года приняла Генассамблея ООН. Документ среди других стран ратифицировала и Россия, но США и Китай — нет. Именно это послужило оправданием для РФ в их стремлениях отменить эту ратификацию.
На следующий день после такого заявления Путина в октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора. 18 октября Госдума приняла соответствующий закон, а 25 октября его одобрил Совет Федерации.
Напомним, в украинском МИД уже отреагировали на соответствующее решение РФ. Отзыв о ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, принятый Государственной думой Российской Федерации, в МИД Украины назвали еще одной провокацией государства-агрессорки, направленной на усиление ядерного шантажа.
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