Путін підписав закон про скасування заборони ядерних випробувань: що це означає

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

Після того, як у Держдумі РФ підтримали скасування заборони на ядерні випробування, Путін підписав відповідний закон.

Документ опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Зазначається, що закон набуває чинності від моменту офіційного опублікування.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року ухвалила Генасамблея ООН. Документ, серед інших країн, ратифікувала і Росія, але США і Китай — ні. Саме це послугувало виправданням для РФ у їхніх прагненнях скасувати цю ратифікацію.

Уже наступного дня після такої заяви Путіна у жовтні спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив, що нижня палата парламенту розгляне відмову від ратифікації договору. 18 жовтня Держдума ухвалила відповідний закон, а 25 жовтня його схвалила Рада Федерації.

Нагадаємо, в українському МЗС вже відреагували на відповідне рішення РФ. Відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ухвалене Державною думою Російської Федерації, в МЗС України назвали ще однією провокацією держави-агресорки, спрямованою на посилення ядерного шантажу.

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