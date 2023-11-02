В Україні можуть знизитися ціни на тепличні овочі: коли очікувати

В Україні вже цієї осені можуть зрости ціни на більшість популярних продуктів. Втім, ціни можуть знизитись. Зокрема, на тепличні овочі.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, українські аграрії отримали близько 500 мільйонів гривень грантів на закладання садів, ягідників, виноградників та будівництво теплиць, за якими понад 130 заявок надійшло на здобуття грантів по садівництву, 30 - по теплицях. Завдяки цим грантам буде закладено близько 2 тис. га нових садів.

Найпопулярнішими культурами у отримувачів грантів на закладку садів були - лохина, яблуня і горіх, на овочі - огірки і томати.

Міністерство аграрної політики розраховує побачити перший ефект від реалізації грантової програми вже навесні наступного року.

"Це трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною і тепличною продукцією. У попередні роки ми багато імпортували їх. Відповідно, ціна залежала від обмінного курсу, логістичних ризиків. А тут свіжа продукція вже не буде так залежати від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів", - наголосив Висоцький.

Як повідомлялося, в Україні здешевшав популярний фрукт. Так, від початку тижня мінімальні ціни на яблука опустилися до 8 грн/кг.

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