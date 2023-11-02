В Украине могут снизиться цены на тепличные овощи: когда ждать

В Украине уже этой осенью могут подняться цены на большинство популярных продуктов. Впрочем, цены могут снизиться. В частности, на тепличные овощи.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает "Экономическая правда".

По его словам, украинские аграрии получили около 500 миллионов гривен грантов на закладку садов, ягодников, виноградников и строительство теплиц, по которым более 130 заявок поступило на получение грантов по садоводству, 30 – по теплицам. Благодаря этим грантам будут заложены около 2 тыс. га новых садов.

Самыми популярными культурами у получателей грантов на закладку садов были – голубика, яблоня и орех, на овощах – огурцы и томаты.

Министерство аграрной политики рассчитывает увидеть первый эффект от реализации грантовой программы весной следующего года.

"Это немного нивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией. В предыдущие годы мы многое импортировали их. Соответственно, цена зависела от обменного курса, логистических рисков. А здесь свежая продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет ближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей", — подчеркнул Высоцкий.

Как сообщалось, в Украине подешевел популярный фрукт. Так, с начала недели минимальные цены на яблоки опустились до 8 грн/кг.

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