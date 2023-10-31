В Украине подешевел популярный фрукт: какие цены

С наступлением холодов цены на яблоки могут снова возрасти.

В Украине дешевеют яблоки после стремительного удорожания. Так, с начала недели минимальные цены на яблоки опустились до 8 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Минимальные цены на яблоки в Украине снизились до 8 грн/кг. В то же время, цены на яблоки высшего качества фермерам удалось удержать в зафиксированном диапазоне 10-15 грн/кг.

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"Аутсайдерами недели выступили такие сорта как "Джонаголд" и "Ренет Симиренко", а по более высоким ценам поступают в продажу "Гала" и "Голден Делишез", — говорится в заявлении аналитиков.

В то же время, украинские яблоки отгружаются на экспорт. Пока речь идет о незначительных объемах, но география стран-покупателей может расшириться уже в этом сезоне.

В EastFruit отметили, что на сегодняшний день цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню 2022 года. По словам ключевых игроков рынка, удешевление яблок – временная ситуация, а с наступлением холодов цены могут снова возрасти.

К слову, ранее сообщалось, что в Украине растут цены на популярный овощ для салатов.

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