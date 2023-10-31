Вязаные вещи снова в моде: как создать собственный трендовый образ

Как выбирать модную вязаную одежду и ухаживать за ней, чтобы она была как только с витрины: советы стилистов.

Холодное время года, конечно же, не обходится без вязаных кардиганов, кофт, платьев и свитеров. Сезон осени-зимы 2023-2024 ознаменовался роскошной вязаной одеждой, которая на пике своей популярности, и не будет оставлять модный олимп еще очень долго. Рассказываем, как создать свой теплый роскошный образ. И как правильно ухаживать за вязаными вещами, чтобы любимая одежда оставалась несколько лет подряд, как будто только с витрины.

Раньше мы писали, с какой обувью носить длинный пуховик, чтобы выглядеть стильно.

Кофты, кардиганы, свитера и пуловеры: как правильно выбрать одежду

Модный вязаный кардиган / Фото: pixabay.com

Вязаная одежда не выходит из трендов, и осень 2023-го не стала исключением, поэтому кардиган, свитер или кофта должны быть в гардеробе каждой модницы. Но на что следует обращать внимание при выборе вязаной вещи? В первую очередь следует присмотреться к узору. В этом сезоне такая одежда, особенно кардиганы и кофты, должна иметь крупную вязку с листочками или косичками. Это универсальная одежда, поэтому ее можно легко комбинировать для любого стиля – уличного, делового или романтического. Лучше всего покупать вещи из качественной натуральной пряжи – шерсти или хлопка. Тогда одежда не будет электризироваться, сохранит форму после стирки и будет греть вас в холодное время года.

Модный вязаный свитер / Фото: pixabay.com

Свитера и пуловеры станут идеальной одеждой под брюки или джинсы, также будут гармонично сочетаться с юбками. Если у вас есть способность к вязанию, можно собственноручно создать свою эксклюзивную любимую вещь. А потом хвастаться в кругу родственников и друзей.

Модная вязаная кофта / Фото: pixabay.com

Вязаные платья миди, макси и мини длины

Модное вязаное платье / Фото: pixabay.com

В этом сезоне осени-зимы 2023-2024 особым шиком отличаются вязаные платья любой длины – мини, миди или макси. Такую одежду следует сочетать с правильно подобранной обувью, тогда вы создадите неповторимый образ.

Модные вязаные платья / Фото: pixabay.com

Вязаные платья миди длины идеально сочетаются с сапогами на шпильке с высоким голенищами или с грубыми ботинками. Такой образ подойдет как для прогулки, так и для светского мероприятия.

Модное вязаное платье / Фото: pixabay.com

Если платье максимальной длины, оно подойдет для ежедневных прогулок в холодную или морозную погоду. Трендовые платья этого сезона дополнены высокими воротниками, которые придают образу изысканности и шика. Под такое платье подойдет классическая обувь на небольшом каблуке или платформе. Эта вязаная одежда прекрасно сочетается с короткими дубленками, куртками бомберами или полушубками.

Модное вязаное мини-платье / Фото: pixabay.com

Считается, что мини платье – неудачный вариант для зимы. Но это не касается вязаного короткого платья, которое на пике популярности осенью 2023 года. Его следует носить с теплыми колготами и подобрать к нему правильную обувь. Вязаное мини-платье лучше носить с широкими ботинками на низком ходу, а обувь на высоком каблуке следует приберечь для другого образа.

Как правильно ухаживать за вязаной одеждой: вещи будут как новые

Как правильно стирать вязаную одежду / Фото: pixabay.com

Вязаная одежда, особенно из натуральной пряжи, требует особого ухода. Чтобы вещи были как новые и не теряли своего первоначального шикарного вида, нужно соблюдать некоторые простые правила. Тогда вы будете непревзойденны в своей вязаной одежде несколько сезонов подряд, а вещь будет выглядеть как только с витрины.

Вязаные вещи следует стирать при деликатном режиме стирки или вручную. Вода для стирки должна быть не больше 30 градусов. Лучше использовать жидкие стиральные средства, они хорошо выполаскиваются. Нельзя отжимать вязаные вещи, сушить их лучше на горизонтальной поверхности. Не следует сушить вязаные вещи близко к электрообогревателям или батареям отопления.

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