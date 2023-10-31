Вязаные вещи снова в моде: как создать собственный трендовый образ

Как выбирать модную вязаную одежду и ухаживать за ней, чтобы она была как только с витрины: советы стилистов.
Холодное время года, конечно же, не обходится без вязаных кардиганов, кофт, платьев и свитеров. Сезон осени-зимы 2023-2024 ознаменовался роскошной вязаной одеждой, которая на пике своей популярности, и не будет оставлять модный олимп еще очень долго. Рассказываем, как создать свой теплый роскошный образ. И как правильно ухаживать за вязаными вещами, чтобы любимая одежда оставалась несколько лет подряд, как будто только с витрины.
Раньше мы писали, с какой обувью носить длинный пуховик, чтобы выглядеть стильно.
Кофты, кардиганы, свитера и пуловеры: как правильно выбрать одежду
Вязаная одежда не выходит из трендов, и осень 2023-го не стала исключением, поэтому кардиган, свитер или кофта должны быть в гардеробе каждой модницы. Но на что следует обращать внимание при выборе вязаной вещи? В первую очередь следует присмотреться к узору. В этом сезоне такая одежда, особенно кардиганы и кофты, должна иметь крупную вязку с листочками или косичками. Это универсальная одежда, поэтому ее можно легко комбинировать для любого стиля – уличного, делового или романтического. Лучше всего покупать вещи из качественной натуральной пряжи – шерсти или хлопка. Тогда одежда не будет электризироваться, сохранит форму после стирки и будет греть вас в холодное время года.
Свитера и пуловеры станут идеальной одеждой под брюки или джинсы, также будут гармонично сочетаться с юбками. Если у вас есть способность к вязанию, можно собственноручно создать свою эксклюзивную любимую вещь. А потом хвастаться в кругу родственников и друзей.
Вязаные платья миди, макси и мини длины
В этом сезоне осени-зимы 2023-2024 особым шиком отличаются вязаные платья любой длины – мини, миди или макси. Такую одежду следует сочетать с правильно подобранной обувью, тогда вы создадите неповторимый образ.
Вязаные платья миди длины идеально сочетаются с сапогами на шпильке с высоким голенищами или с грубыми ботинками. Такой образ подойдет как для прогулки, так и для светского мероприятия.
Если платье максимальной длины, оно подойдет для ежедневных прогулок в холодную или морозную погоду. Трендовые платья этого сезона дополнены высокими воротниками, которые придают образу изысканности и шика. Под такое платье подойдет классическая обувь на небольшом каблуке или платформе. Эта вязаная одежда прекрасно сочетается с короткими дубленками, куртками бомберами или полушубками.
Считается, что мини платье – неудачный вариант для зимы. Но это не касается вязаного короткого платья, которое на пике популярности осенью 2023 года. Его следует носить с теплыми колготами и подобрать к нему правильную обувь. Вязаное мини-платье лучше носить с широкими ботинками на низком ходу, а обувь на высоком каблуке следует приберечь для другого образа.
Как правильно ухаживать за вязаной одеждой: вещи будут как новые
Вязаная одежда, особенно из натуральной пряжи, требует особого ухода. Чтобы вещи были как новые и не теряли своего первоначального шикарного вида, нужно соблюдать некоторые простые правила. Тогда вы будете непревзойденны в своей вязаной одежде несколько сезонов подряд, а вещь будет выглядеть как только с витрины.
- Вязаные вещи следует стирать при деликатном режиме стирки или вручную.
- Вода для стирки должна быть не больше 30 градусов.
- Лучше использовать жидкие стиральные средства, они хорошо выполаскиваются.
- Нельзя отжимать вязаные вещи, сушить их лучше на горизонтальной поверхности.
- Не следует сушить вязаные вещи близко к электрообогревателям или батареям отопления.
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